鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 08:24

最新數據顯示，美以伊衝突估計已造成能源基礎設施損失金額多達 580 億美元。

根據能源諮詢公司 Rystad Energy 周三 (15 日) 發佈的一份報告，伊朗攻擊波斯灣鄰國的石油和天然氣基礎設施，包括生產設施、煉油廠和管道等目標，以色列也轟炸了伊朗的天然氣和石化設施。

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國際能源署 (IEA) 署長比羅爾也指出，自美以 2 月 28 日攻擊伊朗以來，已有超過 80 處能源設施遭到襲擊，其中超過三分之一的設施遭到嚴重破壞。

比羅爾周一 (13 日) 在華府舉行的大西洋理事會活動上說：「這是最關鍵的問題之一，而且與以往不同，因許多設施都遭到了嚴重破壞。修復這些設施並將油氣產量恢復到戰前水準可能需要長達兩年的時間。」

根據 Rystad 估計，修復此次災難造成的損失至少需要 340 億美元。一些設施的受損程度尚不清楚。 最終的費用將取決於這些設施的損壞是局部性的還是結構性的。

Rystad 供應鏈研究高級分析師 Karan Satwani 也說，維修工作所需的量設備將給全球能源供應鏈帶來壓力。

Rystad 估計，伊朗的基礎設施遭受的打擊最大，維修費用恐高達 190 億美元。 伊朗攻擊卡達液化天然氣 (LNG) 設施後，卡達也面臨著巨額損失。

3 月 18 日以色列轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田後，針對能源設施的攻擊升級。伊朗隨即對卡達世界最大 LNG 設施發動攻擊，損毀兩條生產線，這兩條生產線負責卡達 17% 的天然氣出口。