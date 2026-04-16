鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 17:00

有「新興市場教父」之稱的傳奇投資人墨比爾斯 (Mark Mobius) 周三 (15 日) 在新加坡離世，享年 88 歲。其發言人 Kylie Wong 透過 LinkedIn 證實此消息，震驚全球金融圈。

墨比爾斯生前被譽為新興市場投資的先驅，曾與巴菲特、索羅斯等人並列《紐約時報》選出的「全球十大頂尖基金經理人」，更獲選為「全球 50 位最具影響力人物」之一。

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墨比爾斯一生充滿傳奇色彩。他 1936 年出生於美國紐約長島，父親是德國移民，母親來自波多黎各，讓他自幼在德語與西班牙語環境中成長。他曾獲獎學金在波士頓大學攻讀戲劇藝術，為支付學費曾在夜總會擔任鋼琴師。取得學位後，他遠赴日本京都鑽研文化與語言，這段經歷點燃了他對亞洲的熱情。

1964 年，墨比爾斯在麻省理工學院 (MIT) 取得政治學與經濟學博士學位，隨即展開在泰國、韓國及香港的田野調查生涯，並在香港創辦研究諮詢公司，由此踏入證券分析領域。

1987 年，在「環球投資之父」John Templeton 邀請下，墨比爾斯創立了全球首批專注於新興市場的共同基金之一。他在富蘭克林鄧普頓任職逾 30 年，是挖掘非洲、亞洲、東歐及拉美投資機會的「傳教士」。

他那顆光頭形象深入人心，被業界暱稱為「禿鷹」(Bald Eagle)。

特許另類投資分析師協會新加坡分會負責人 Peter Douglas 曾評價墨比爾斯道：「他是這行業的標誌性人物，就像肯德基上校之於炸雞一樣，是新興市場的全球啦啦隊長。」

墨比爾斯以極度勤奮的實地考察聞名。他常年搭乘灣流 IV 私人飛機，每年有 250 至 300 天奔波於全球偏遠地區，親自走訪工廠與經銷商。

墨比爾斯平均每年調研 20 多個國家、1200 家公司，甚至喜歡在路上詢問路人是否快樂，以此判斷當地市場潛力。

墨比爾斯留下的投資名言至今流傳：「當你看到隧道盡頭的光時，進場已經太晚了。」

2018 年，墨比爾斯宣布退休並自立門戶，在倫敦創立 Mobius Capital Partners。

墨比爾斯終身未婚，曾笑稱自己略顯古怪的生活方式帶來了無限的變化與刺激。

近年來，墨比爾斯多次表達對中國市場的看好，認為中國巨大的消費市場與科技企業充滿機遇。

一個月前，墨比爾斯仍在 LinkedIn 分享對地緣政治的觀察，語氣篤定。

墨比爾斯逝世後，他的兩位合夥人 John Ninia 與 Eric Nguyen 將接掌大旗，營運方針維持不變。