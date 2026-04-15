鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-16 07:33

美國總統川普周三 (15 日) 表態美伊戰爭「即將結束」之後，進一步透露雙方達成和平協議的潛在時間表，表示華府「有可能」在英國國王查爾斯三世 (King Charles III) 於 4 月 27 日至 30 日訪問美國之前，與德黑蘭達成和平協議。

川普周三稍早接受美國《福斯新聞》(Fox News) 專訪時宣稱，美伊衝突可能很快就會劃下句點。

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他同時為 2 月 28 日發動美以聯合襲擊及隨後引發的戰爭辯護，川普強調：「若我不採取行動，伊朗將擁有核武。一旦他們掌握核武，在那裡的每個人都得對他們唯唯諾諾，這絕對不是大家樂見的情況。」

同日，川普接受《天空新聞》(Sky News)電話採訪，當被問及雙方是否能在英國國王查爾斯三世 (King Charles III)4 月 27 日訪問白宮前達成共識，川普回應說：「他們(伊朗) 受創嚴重，這是極有可能的。」

另據外媒 MS NOW 報導，兩名參與協調的巴基斯坦高層官員指出，美伊可望於下周在巴基斯坦重啟第二輪和平談判，顯示雙方仍持續尋求透過外交途徑為中東衝突降溫。

川普在《福斯新聞》周三的訪談中直言，伊朗現在「非常渴望達成交易」。儘管上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德 (Islamabad) 舉行的談判未能取得進展，但川普說：「如果我現在撤軍，他們需要 20 年才能重建國家，而我們的任務尚未完成。」