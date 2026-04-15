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鉅亨速報

盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲5.01%，報307.03美元

鉅亨網新聞中心

Cadence設計系統(CDNS-US)截至台北時間16日03:29股價上漲14.66美元，報307.03美元，漲幅5.01%，成交量1,516,916（股），盤中最高價307.03美元、最低價293.51美元。

美股指數盤中表現

Cadence設計系統(CDNS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.61%
  • 近 1 月：+1.86%
  • 近 3 月：-6.64%
  • 近 6 月：-10.25%
  • 今年以來：-6.47%

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美股美股盤中盤中速報Cadence設計系統

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