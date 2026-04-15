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鉅亨速報

盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.09%，報179.32美元

鉅亨網新聞中心

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間16日01:25股價上漲8.69美元，報179.32美元，漲幅5.09%，成交量843,954（股），盤中最高價179.32美元、最低價170.84美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.73%
  • 近 1 月：-15.2%
  • 近 3 月：-23.88%
  • 近 6 月：-29.89%
  • 今年以來：-23.72%

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美股美股盤中盤中速報Verisk Analytics Inc

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費城半導體9125.69-1.07%
Verisk Analytics Inc178.62+4.68%

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