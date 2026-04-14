〈能源盤後〉荷姆茲海峽變數降溫 市場押注美伊重啟談判 原油跌近8% Brent摜破95美元

鉅亨網編譯許家華 2026-04-15 05:30

市場對美伊恢復談判的預期升溫，國際油價週二 (14 日) 大幅回落。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收於每桶 94.79 美元，下跌 4.57 美元或 4.6%。

美國西德州中質原油 (WTI) 收於 91.20 美元，下跌 7.80 美元或 7.87%。

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前一交易日，受美軍對伊朗港口實施封鎖影響，兩大指標油價曾分別上漲逾 4% 與近 3%。

分析人士指出，市場情緒轉向主要反映投資人押注衝突可能透過談判緩解。Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場似乎對局勢出現「更好結果」抱持希望，且此前已提前反映大量供應中斷風險。不過，PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 警告，價格回落未必反映實際供應狀況，因為大量實體原油仍未恢復流通。

此次波動核心仍在於荷姆茲海峽的運輸受阻。該水道為全球能源運輸命脈之一，承載大量原油與成品油流動。國際能源署 (IEA) 在最新月報中指出，中東能源設施遇襲及航道實質封鎖，已導致史上最大規模的供應中斷，3 月全球每日減少約 1,010 萬桶原油供應。

IEA 強調，恢復荷姆茲海峽運輸將是緩解能源供應緊張、穩定油價與全球經濟的關鍵變數。美軍則表示，其封鎖行動已延伸至阿曼灣與阿拉伯海，航運數據顯示封鎖啟動後已有油輪折返，但亦有部分與伊朗相關油輪仍被允許通行。

地緣政治風險仍未解除。伊朗已威脅，若封鎖持續，將對波斯灣沿岸國家港口採取報復行動。另一方面，多名消息人士透露，美國與伊朗談判團隊可能於本週重返巴基斯坦伊斯蘭馬巴德恢復磋商，美方官員亦表示雙方仍持續接觸，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫則稱斡旋努力仍在進行。

儘管短期市場押注談判進展，供需基本面仍趨緊。IEA 已大幅下修全球能源預測，將 2026 年原油需求成長下調 8 萬桶 / 日，同時預期供給將減少 150 萬桶 / 日，顯示供應壓力仍將延續。分析認為，若談判破裂，油價仍可能回測 3 月高點，尤其在全球庫存下降趨勢延續至第三季的情況下。

此外，供應端亦出現局部調整。根據交易員與路透計算，俄羅斯 4 月自黑海圖阿普謝港出口石油產品計畫已上修約 60%，至 127 萬公噸，高於初步計畫的 79.4 萬公噸。