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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - NewWFRD-US的目標價調升至115元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Weatherford International plc - New(WFRD-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至115元，調升幅度4.55%。其中最高估值120元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Weatherford International plc - New評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Weatherford International plc - New今(14日)收盤價為103.64元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲4.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股WFRD市場預估目標價

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Weatherford International plc - New103.64+0.84%

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