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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估下修至5.35元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Weatherford International plc - New(WFRD-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.45元下修至5.35元，其中最高估值6.01元，最低估值4.96元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.01(6.01)7.719.04
最低值4.96(4.96)5.576.62
平均值5.44(5.47)6.867.78
中位數5.35(5.45)6.97.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值48.97億52.01億55.28億
最低值47.44億49.49億50.59億
平均值48.08億50.81億52.59億
中位數48.20億50.78億52.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.430.365.666.755.93
營業收入36.45億43.31億51.35億55.13億49.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Weatherford International plc - New(WFRD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWFRD

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