鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估下修至5.35元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Weatherford International plc - New(WFRD-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.45元下修至5.35元，其中最高估值6.01元，最低估值4.96元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.01(6.01)
|7.71
|9.04
|最低值
|4.96(4.96)
|5.57
|6.62
|平均值
|5.44(5.47)
|6.86
|7.78
|中位數
|5.35(5.45)
|6.9
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.97億
|52.01億
|55.28億
|最低值
|47.44億
|49.49億
|50.59億
|平均值
|48.08億
|50.81億
|52.59億
|中位數
|48.20億
|50.78億
|52.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.43
|0.36
|5.66
|6.75
|5.93
|營業收入
|36.45億
|43.31億
|51.35億
|55.13億
|49.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Weatherford International plc - New(WFRD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - New(WFRD-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為109.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Weatherford International plc - NewWFRD-US的目標價調升至109元，幅度約11.22%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為40.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至3.24元，預估目標價為66.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇