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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.28元，其中最高估值1.54元，最低估值0.85元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.54(1.54)2.263.192.62
最低值0.85(0.85)1.171.561.75
平均值1.23(1.22)1.572.052.18
中位數1.28(1.25)1.561.92.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值77.16億94.59億115.60億121.21億
最低值70.80億82.82億94.26億121.21億
平均值73.97億87.36億102.34億121.21億
中位數74.04億87.28億101.66億121.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.96-0.54-0.460.030.59
營業收入17.05億27.31億38.65億49.60億61.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTOST

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