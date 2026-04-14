鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為36.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.28元，其中最高估值1.54元，最低估值0.85元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.54(1.54)
|2.26
|3.19
|2.62
|最低值
|0.85(0.85)
|1.17
|1.56
|1.75
|平均值
|1.23(1.22)
|1.57
|2.05
|2.18
|中位數
|1.28(1.25)
|1.56
|1.9
|2.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|77.16億
|94.59億
|115.60億
|121.21億
|最低值
|70.80億
|82.82億
|94.26億
|121.21億
|平均值
|73.97億
|87.36億
|102.34億
|121.21億
|中位數
|74.04億
|87.28億
|101.66億
|121.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|-0.54
|-0.46
|0.03
|0.59
|營業收入
|17.05億
|27.31億
|38.65億
|49.60億
|61.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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