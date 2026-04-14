鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.9元，預估目標價為710.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.4元下修至19.9元，其中最高估值22.14元，最低估值17.93元，預估目標價為710.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.14(22.14)
|26.01
|29.9
|最低值
|17.93(17.93)
|14.8
|24.78
|平均值
|20.12(20.19)
|23.09
|27.5
|中位數
|19.9(20.4)
|23.37
|26.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.12億
|80.18億
|85.45億
|最低值
|65.11億
|68.36億
|80.86億
|平均值
|70.43億
|75.58億
|82.97億
|中位數
|70.83億
|76.61億
|82.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.22
|13.87
|18.82
|32.41
|18.77
|營業收入
|54.14億
|61.61億
|67.77億
|65.36億
|61.50億
詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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