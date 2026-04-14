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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.9元，預估目標價為710.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.4元下修至19.9元，其中最高估值22.14元，最低估值17.93元，預估目標價為710.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值22.14(22.14)26.0129.9
最低值17.93(17.93)14.824.78
平均值20.12(20.19)23.0927.5
中位數19.9(20.4)23.3726.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值75.12億80.18億85.45億
最低值65.11億68.36億80.86億
平均值70.43億75.58億82.97億
中位數70.83億76.61億82.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.2213.8718.8232.4118.77
營業收入54.14億61.61億67.77億65.36億61.50億

詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMLM

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