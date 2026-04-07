鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至9.04元，預估目標價為110.50元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.68元上修至9.04元，其中最高估值25元，最低估值7.25元，預估目標價為110.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25(25)
|19.02
|12.49
|8.27
|最低值
|7.25(7.25)
|4.54
|4.83
|6.16
|平均值
|11.62(11.22)
|8.88
|8.59
|7.15
|中位數
|9.04(8.68)
|7.72
|8.23
|7.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|102.78億
|90.68億
|73.95億
|64.56億
|最低值
|62.07億
|59.81億
|59.75億
|61.45億
|平均值
|73.25億
|67.51億
|66.20億
|62.67億
|中位數
|68.05億
|65.61億
|64.89億
|62.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|8.97
|營業收入
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
|70.84億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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