鉅亨網新聞中心 2026-04-14 19:00

根據陸媒援引多位知情人士報導，DeepSeek 創辦人梁文鋒已明確指出，新一代旗艦大模型 DeepSeek V4 將於 2026 年 4 月下旬正式亮相。這款備受期待的模型不僅在技術參數上大幅躍進，更因其與國產晶片的深度適配，被視為中國人工智慧產業突破美系硬體依賴的關鍵里程碑。

DeepSeek V4預計4月下旬發布 傳徹底轉向華為昇騰晶片(圖:shutterstock)

萬億參數與百萬上下文

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DeepSeek V4 延續了該公司一貫的「精算師」風格，採用優化的 Mixture-of-Experts (MoE) 混合專家架構。洩露資訊顯示，V4 的總參數規模逼近 1 兆 (1 Trillion)，但在實際推理過程中，每次僅會啟動約 320 億至 370 億個參數，確保了極高的算力效率與低廉的 API 定價。

在處理能力方面，V4 將支援高達 100 萬 tokens 的超長上下文視窗。為了實現這一點，DeepSeek 引入了全新的 Engram 條件記憶機制，將靜態知識儲存與動態推理計算分離，讓模型能以 O(1) 的複雜度快速檢索長文本資訊，有效減輕顯存負擔。

此外，新開發的 mHC(流形約束超連接) 技術解決了超大規模訓練中的梯度不穩問題，使訓練效率提升約 30%。

完全跑在華為昇騰晶片上

相較於技術參數，V4 最具震撼力的訊號在於其硬體策略的徹底轉向。官方透露，V4 將完全執行於華為昇騰 (Ascend)950 PR 晶片上，不再依賴輝達 (Nvidia) 的 GPU 或 CUDA 生態。

這一決策已引發連鎖反應。據報導，阿里巴巴、字節跳動、騰訊等科技巨頭已提前向華為採購數十萬片新一代昇騰晶片，計畫透過雲端服務整合 DeepSeek V4。這象徵著國產算力已能支撐頂級旗艦模型的訓練與推理需求，成為中國 AI 自主生態系成熟的催化劑。

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