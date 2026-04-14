鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-14 18:05

台鐵為響應政府推動包租代管政策，近年辦理資產多角化經營，活化資產挹注營收，並釋出台中四維街集合式住宅，創造包租代管 2.0 標租案，經耐震補強及管線更新後，去 (2025) 年 10 月竣工，目前出租率近 8 成，除了重新賦予老舊宿舍新價值，也成為公司化後中部資產活化的新亮點。

台鐵表示，台鐵在 2021 年首次整合台中火車站附近復興路原員工宿舍之集合式住宅，並委包租代管業者整修後辦理房戶出租，當時即獲廣大好評，故台鐵複製成功經驗，並盤點中部地適標的，於 2023 年釋出台中市四維街 50 號集合式住宅，展開包租代管標租案。

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台鐵表示，該處經得標廠商麗陽公司辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，去年 10 月竣工後正式對外招租亮相，也滿足中部租賃住宅市場需求，截至目前為止出租率已近 8 成，租客入住隨即擁全新裝潢空間及家具，也能享受高品質居住環境。

台鐵表示，該案為 1986 年興建完工，為地上 7 層單棟 RC 構造建築物，建物總面積約計 2,680 平方公尺，坐落台中市西區四維街，除鄰近忠孝國小、居仁國中、台中女中等教育學區，又位處市區，周邊生活機能相當完整，兼具居住安寧與商業活動集聚優點。

交通方面，大眾運輸網絡四通八達，市區公車路線班次密集，距離台中火車站僅約 1.8 公里，轉乘軌道運輸也十分便捷，建物整修後總計 53 戶，月租金依房型與樓層位置約落在台幣 1 萬 5 千元至 2 萬 7 千元之間，每戶房間均重新裝修，並配備床組、電視、洗衣機、冰箱等基本生活設備，更有出租管理業者提供專業服務，可一次滿足學生、小資上班族、小家庭等不同租屋族群需求，租戶只需要拎包即可入住。