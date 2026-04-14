鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-14 20:05

為了進一步提升旅遊行車安全，交通部公路局今 (14) 日表示，近期與觀光署、旅行業及遊覽車公協會攜手合作，針對遊覽車行程安排與駕駛工時管理加強把關，並啟動跨單位合作機制，希望從源頭改善旅遊行程規劃，降低行車風險。

公路局指出，目前法規已有明確規定，遊覽車一日租用時間不得超過 11 小時，旅行社在使用遊覽車時，也一定要遵守相關的駕駛工時規定。為讓規定落實，公路局在今 (2026) 年 3 月 23 日邀觀光署及旅行業和遊覽車相關的公協會開會討論，各單位對共同提升旅遊安全均有共識，並支持建立合作與輔導機制。

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公路局表示，未來旅行業和遊覽車公協會將持續跟政府合作，一起向民眾宣導租用遊覽車時，需注意租車時間規定，也要求會員彼此配合，像是旅行社要安排合理、不趕行程的旅遊內容，而遊覽車業者也可主動確認協助接單的用車時間是否合適，雙方共同把關，確保行車安全。