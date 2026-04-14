鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 17:05

回顧 3 月金融市場劇烈震盪，全球政經局勢起伏不定，「現金為王」成為防禦型投資人的策略核心，LINE Bank 今 (14) 日宣布推出 9 至 12 個月期年利率上衝到「1.95%」的新資金新台幣定存專案，最低新台幣 100 元起存，最高可存 3000 萬。客戶若單筆存 50 萬元，存滿 12 個月後約能領息 1 萬元。具穩定特性的新台幣定期存款，在動盪市場中能有效抵禦風險。

LINE Bank祭1.95%台幣高利定存 存50萬元年領萬元利息。(圖:LINE Bank)

根據金管會數據指出，截至今年 2 月底，銀行高資產客戶在資產配置上展現較強的「保守」特質。即便投資工具多元，有高達 42.7% 的高資產族群，資金停泊首選作為「資金避風港」的「存款」，在變動中追求穩定的利息收益。

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幫助投資人在波動市場中建立資金避風港，LINE Bank 限時推出 9 個月到 12 個月期年利率 1.95% 的專案定存。自 4 月 14 日起至 5 月 29 日止，客戶能以新資金最低 100 元、最高 3000 萬元的金額把握高利，無論小資避險或大筆資金配置皆適用。