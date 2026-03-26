鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-26 11:12

LINE Bank(連線商業銀行) 達獲利後持續優化服務，今 (26) 日宣布擴充美元跨境匯出，覆蓋範圍遍及全球多國，資金平均時間僅需「4.8 分鐘」就能匯出到美國，及列支敦斯登、巴林、英國、新加坡、日本、澳洲等 10 國，再加上手續費單筆「台幣 150 元起」，LINE Bank 表示，將持續進化外匯業務，能成為客戶在國際移動與全球資產配置中的最強後盾。

LINE Bank外幣跨境匯出再進化 平均4.8分鐘匯到列支敦斯登、英國等10國。(圖：LINE Bank)

LINE Bank 原開放匯款地區僅限美國，本次新增匯款地區，包含巴林、日本、加拿大、列支敦斯登、新加坡、英國、香港、瑞士、澳洲。

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與傳統銀行跨境匯款需要臨櫃排隊抽號碼牌、填寫匯款單的繁瑣流程相比，LINE Bank 讓客戶告別苦苦等待資金到位的窘境，也讓資金運用變得更加靈活。在 LINE Bank 內部實測多國匯出款項中，展現驚人的處理速度，平均只需要「4.8 分鐘」。例如匯往列支敦斯登、巴林、日本及加拿大，僅需 4 分鐘即可入帳；匯往英國及香港也僅需 5 分鐘的時間。

LINE Bank 還不斷對外匯服務進行「革新」，創造兩個「透明」的匯款流程。第一，針對客戶最在意的手續費「隱藏成本」，LINE Bank 強調全額到行手續費優惠單筆「台幣 150 元起」且免跨境處理費、免中轉行手續費；第二，客戶匯款後，隨時隨地滑手機即可利用「App 進度條」追蹤款項最新狀態，免除向客服或對方詢問的困擾，匯款進度也「透明」。