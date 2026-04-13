刷出千分之三的「教育革命」！玉山黃金種子計畫跨越18年 200所圖書館落成
鉅亨網記者陳于晴 台北
玉山金控 (2884-TW) 推動「黃金種子計畫」，自 2007 年由嘉義雙溪國小種下第一顆種子，歷經 18 年寒暑，第 200 所玉山圖書館於今年 3 月正式落成。董事長黃男州指出，這不僅是台灣教育平權的里程碑，更是一場結合金融專業與社會公益的教育革命，玉山黃金種子計畫在全國 200 個據點，捐贈逾 48 萬本圖書，提供超過 17 萬名孩童溫馨舒適的閱讀環境。
黃男州指出，這項計畫的靈感來自於永續公益，當年透過發行世界卡，邀請 VIP 貴賓共同參與，每筆消費撥出千分之三注入專戶，用於興建及長期維運偏鄉圖書館，包括行政院副院長鄭麗君、外貿協會董事長黃志芳都是力挺公益的卡友。
值得注意的是，200 所圖書館的圖像設計皆與當地文化結合，例如排灣族的石牌圖騰或學校足球傳統、舞龍舞獅技藝等，讓空間與在地學生的認同感緊密連結。
除了打造空間之外，玉山每兩年固定撥補 500 本新書，並支付水電費、補助維修，確保圖書館不因資源斷層而荒廢。同時採取分級設計，針對小學生的成長需求，圖書館採木質地板與分級家具 (低年級與中高年級區)，營造溫馨的閱讀環境。
玉山圖書館已演變成多功能學習空間。玉山志工與同仁投入「英語手牽手」計畫，與敦煌書局及在地大學生合作教導偏鄉童英文；同時推動「金融素養」課程，教導儲蓄、投資與防詐觀念。針對極度弱勢家庭，員工更自發捐款成立「關懷學童專案」，每年補助逾萬名學生，用於校外教學與基本生活需求。
黃男州在感恩活動中宣布，玉山將把這份溫暖擴散至海外，預計今年第四季，將於柬埔寨與越南同奈正式啟用海外第一批玉山圖書館。
黃男州說，「每一個孩子都像一顆黃金種子，我們的責任是提供乾淨的水源與核心的陽光，讓種子長成大樹，匯聚成森林。」他強調，玉山不僅要做專業的金融機構，更要成為傳遞溫暖的「跨國志工」，讓台灣良善的價值在國際角落綻放。
鄭麗君致詞時細數自己不定時會收到黃金種子計畫的「報喜簡訊」，每當看到新的圖書館啟用，心中便會浮現幸福感。她強調，「閱讀是每一個孩子的教育權，這 200 所圖書館投資的不是財富，而是孩子一輩子的心靈與視野，是送給台灣下一代最好的禮物。」
黃志芳則從持卡人的角度切入，他認為世界卡背後有一個溫暖的承諾，這不只是一張支付工具，更是「開啟智慧的鑰匙」。他表示，貿協每年與玉山合作「偏鄉家庭日」，帶給孩子三天的驚喜，但黃金種子計畫帶給偏鄉學童的卻是「一年 365 天持續的知識力量」，是一場由民間推動的教育革命。
教育部政務次長劉國偉則從教育第一線提出觀察，他由衷感謝玉山 18 年來的投入，認為精緻的閱讀空間能將孩子從 3C 網路中拉回現實世界，透過親子共讀、共創，從根本改善教育環境。
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