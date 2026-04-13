盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲6.94%，報61.12美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間14日03:52股價上漲3.97美元，報61.12美元，漲幅6.94%，成交量8,175,093（股），盤中最高價61.35美元、最低價56.72美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.31%
- 近 1 月：-22.08%
- 近 3 月：-60.97%
- 近 6 月：-60.47%
- 今年以來：-64.75%
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