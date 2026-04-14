盤中速報 - 費城半導體大漲1.08%，報9137.54點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:30，費城半導體上漲98.02點（或1.08%），暫報9137.54點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.19%
- 近 1 月：+18.22%
- 近 3 月：+16.67%
- 近 6 月：+34.45%
- 今年以來：+27.62%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.37%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.87%；安可(AMKR-US)上漲2.82%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.52%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.27%。
部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌2.06%；泰瑞達(TER-US)下跌0.62%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.61%；博通(AVGO-US)下跌0.45%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.24%。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 富國銀行(WFC-US)大跌5.62%，報81.77美元
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲7.29%，報166.97美元
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲7.75%，報167.69美元
- 盤中速報 - 直覺(INTU-US)大漲5.04%，報368.63美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇