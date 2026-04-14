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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.08%，報9137.54點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日09:30，費城半導體上漲98.02點（或1.08%），暫報9137.54點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+14.19%
  • 近 1 月：+18.22%
  • 近 3 月：+16.67%
  • 近 6 月：+34.45%
  • 今年以來：+27.62%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.37%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.87%；安可(AMKR-US)上漲2.82%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.52%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.27%。

部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌2.06%；泰瑞達(TER-US)下跌0.62%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.61%；博通(AVGO-US)下跌0.45%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.24%。


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費城半導體9092.950.59%
邁威爾科技131.51+0.16%
安謀控股公司159.42+1.17%
安可61.8101+2.27%
Onto Innovation Inc.258.48+2.32%
台積電ADR376.3125+1.82%
英特爾63.1699-3.08%
泰瑞達366.62-0.95%
芯源系統1355.56-1.21%
博通379.29-0.12%
思佳訊半導體56.595+0.17%

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