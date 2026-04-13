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鉅亨速報

盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲5.03%，報145.04美元

鉅亨網新聞中心

甲骨文(ORCL-US)截至台北時間13日21:58股價上漲6.95美元，報145.04美元，漲幅5.03%，成交量5,058,390（股），盤中最高價145.04美元、最低價139.72美元。

美股指數盤中表現

甲骨文(ORCL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.66%
  • 近 1 月：-13.24%
  • 近 3 月：-32.53%
  • 近 6 月：-52.86%
  • 今年以來：-29.15%

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美股美股盤中盤中速報甲骨文

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