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鉅亨速報

盤中速報 - 快扣(FAST-US)大跌5.04%，報46.69美元

鉅亨網新聞中心

快扣(FAST-US)截至台北時間13日22:36股價下跌2.48美元，報46.69美元，跌幅5.04%，成交量3,615,801（股），盤中最高價49.00美元、最低價46.69美元。

美股指數盤中表現

快扣(FAST-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.2%
  • 近 1 月：+8.66%
  • 近 3 月：+17.91%
  • 近 6 月：+7.4%
  • 今年以來：+22.53%

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美股美股盤中盤中速報快扣

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快扣46.115-6.21%

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