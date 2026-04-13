盤中速報 - 快扣(FAST-US)大跌5.04%，報46.69美元
鉅亨網新聞中心
快扣(FAST-US)截至台北時間13日22:36股價下跌2.48美元，報46.69美元，跌幅5.04%，成交量3,615,801（股），盤中最高價49.00美元、最低價46.69美元。
美股指數盤中表現
快扣(FAST-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.2%
- 近 1 月：+8.66%
- 近 3 月：+17.91%
- 近 6 月：+7.4%
- 今年以來：+22.53%
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