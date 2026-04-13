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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調降至70元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由72.5元下修至70元，調降幅度3.45%。其中最高估值100元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀1位。

Tempus AI, Inc. Class A今(13日)收盤價為42.94元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲3.56%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TEM市場預估目標價

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Tempus AI, Inc. Class A42.94-2.76%

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