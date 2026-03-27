鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調降至72.5元，幅度約6.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由77.5元下修至72.5元，調降幅度6.45%。其中最高估值100元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Tempus AI, Inc. Class A今(28日)收盤價為43.215元。近5日股價下跌6.45%，標普指數下跌1.96%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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