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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.31元，預估目標價為72.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.33元上修至-0.31元，其中最高估值-0.19元，最低估值-0.75元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.19(-0.19)0.51.432.89
最低值-0.75(-0.75)-0.570.432.89
平均值-0.39(-0.4)-0.020.892.89
中位數-0.31(-0.33)0.040.852.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.43億20.48億25.14億29.32億
最低值15.71億18.65億21.74億25.16億
平均值15.92億19.45億23.15億27.09億
中位數15.90億19.43億23.16億26.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.75-1.97-1.73-4.60-1.41
營業收入2.58億3.21億5.32億6.93億12.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEM

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Tempus AI, Inc. Class A46.815-1.03%

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