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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-0.51元，預估目標價為72.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.46元下修至-0.51元，其中最高估值-0.24元，最低估值-1.77元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.24(-0.19)0.410.591.7
最低值-1.77(-1.77)-0.930.321.7
平均值-0.69(-0.64)-0.260.451.7
中位數-0.51(-0.46)-0.20.431.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.43億20.48億25.14億29.32億
最低值15.71億18.65億21.74億25.16億
平均值15.92億19.45億23.15億27.09億
中位數15.90億19.44億23.16億26.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.75-1.97-1.73-4.60-1.41
營業收入2.58億3.21億5.32億6.93億12.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEM

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Tempus AI, Inc. Class A45.065+2.05%

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