鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-0.51元，預估目標價為72.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.46元下修至-0.51元，其中最高估值-0.24元，最低估值-1.77元，預估目標價為72.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.24(-0.19)
|0.41
|0.59
|1.7
|最低值
|-1.77(-1.77)
|-0.93
|0.32
|1.7
|平均值
|-0.69(-0.64)
|-0.26
|0.45
|1.7
|中位數
|-0.51(-0.46)
|-0.2
|0.43
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.43億
|20.48億
|25.14億
|29.32億
|最低值
|15.71億
|18.65億
|21.74億
|25.16億
|平均值
|15.92億
|19.45億
|23.15億
|27.09億
|中位數
|15.90億
|19.44億
|23.16億
|26.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.75
|-1.97
|-1.73
|-4.60
|-1.41
|營業收入
|2.58億
|3.21億
|5.32億
|6.93億
|12.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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