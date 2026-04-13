外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報93.3675元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日14:10，美元/印度盧比上漲0.298點漲幅達0.32%，暫報93.3675點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.76%
- 近 1 週：+0.41%
- 近 3 月：+3.28%
- 近 6 月：+4.87%
- 今年以來：+3.45%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.45，本日上漲0.1%
- 美元/新加坡幣相關性0.42，本日上漲0.19%
- 美元/墨西哥披索相關性0.42，本日上漲0.57%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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