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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報93.3675元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日14:10，美元/印度盧比上漲0.298點漲幅達0.32%，暫報93.3675點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.76%
  • 近 1 週：+0.41%
  • 近 3 月：+3.28%
  • 近 6 月：+4.87%
  • 今年以來：+3.45%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.45，本日上漲0.1%
  • 美元/新加坡幣相關性0.42，本日上漲0.19%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.42，本日上漲0.57%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.36，本日上漲0.1%
  • 歐元/美元相關性-0.33，本日上漲0.21%
  • 紐元/美元相關性-0.30，本日上漲0.1%

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美元/印度盧比93.359+0.31%
人民幣/美元0.1464-0.07%
歐元/美元1.1685-0.29%
加幣/美元0.7222-0.01%
紐元/美元0.5827-0.10%

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