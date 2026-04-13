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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.13%，報16.5829元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日14:50，美元/南非蘭特上漲0.185點漲幅達1.13%，暫報16.5829點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.07%
  • 近 1 週：-3.48%
  • 近 3 月：+0.09%
  • 近 6 月：-6.29%
  • 今年以來：-1.01%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.85，本日上漲0.7%
  • 美元/韓元相關性0.82，本日上漲0.36%
  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.24%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.80，本日上漲0.14%
  • 澳元/美元相關性-0.78，本日上漲0.27%
  • 英鎊/美元相關性-0.69，本日上漲0.4%

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美元/南非蘭特16.530+0.81%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5827-0.10%
澳元/美元0.7046-0.20%
英鎊/美元1.3424-0.25%

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