外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.13%，報16.5829元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日14:50，美元/南非蘭特上漲0.185點漲幅達1.13%，暫報16.5829點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.07%
- 近 1 週：-3.48%
- 近 3 月：+0.09%
- 近 6 月：-6.29%
- 今年以來：-1.01%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.85，本日上漲0.7%
- 美元/韓元相關性0.82，本日上漲0.36%
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.24%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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