外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.51%，報0.7851元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日01:20，美元/瑞郎下跌0.004點跌幅達0.51%，暫報0.7851點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.45%
- 近 1 週：-1.46%
- 近 3 月：-1.03%
- 近 6 月：-1.23%
- 今年以來：-0.47%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.77%
- 美元/加幣相關性0.81，本日下跌0.33%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.04%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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