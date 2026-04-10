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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月11日台股大型公司3月營收一覽（新增149家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月11日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計228家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.02億 68260.0%
興富發-建材營造業 71.93億 1537.7%
台汽電-油電燃氣業 52.70億 594.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
聯成-塑膠工業 64.89億 153.0%
力麒-建材營造業 8.50億 125.1%
力鵬-紡織纖維 38.71億 124.7%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達228家。其中營收年增大於 25％有59家，年增小於-20％有21家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 59家
大於50億 >= 0% 98家
大於50億 < 0% 50家
大於50億 <= -20% 21家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.02億 68260.0%
興富發-建材營造業 71.93億 1537.7%
華建-建材營造業 1.51億 1040.7%
台汽電-油電燃氣業 52.70億 594.0%
南亞科-半導體業 181.70億 560.0%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 1.51億 17920.9%
南港-橡膠工業 43.06億 753.6%
聯成-塑膠工業 64.89億 153.0%
力麒-建材營造業 8.50億 125.1%
力鵬-紡織纖維 38.71億 124.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收3月營收建材營造業潤隆建材營造業潤隆

相關行情

台股首頁我要存股
潤隆30.9+1.64%
興富發36.7+1.52%
台汽電44.05+1.85%
聯成11.75-1.26%
力麒7.82+0.00%
力鵬5.05-0.20%
華建23.25-1.27%
南亞科215+4.88%
南港35.7-2.46%

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#帶量突破均線糾結

中弱短強
興富發

82.14%

勝率
中弱短強
潤隆

74.07%

勝率

#指標剛突破

中弱短強
興富發

82.14%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
興富發

82.14%

勝率

#當沖高手_強

中弱短強
興富發

82.14%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
興富發

82.14%

勝率

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