鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-11 11:09

日月光周五 (10 日) 舉辦仁武產業園區新廠動土典禮，預計投入超過 1083 億元；鴻海公告 3 月營收 8037 億元，第一季營收 2.13 兆元，3 月及第一季營收皆創同期高；智慧顯示展周三 (8 日) 登場，友達及群創皆釋出最新展望，以下為本周大事回顧：

〈日月光建新廠〉從決標到動土僅花 11 天 吳田玉：預計將投資逾千億元

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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周五 (10 日) 舉辦仁武產業園區新廠動土典禮，營運長吳田玉表示，仁武基地預計投入超過新台幣 1083 億元，未來將創造高達 1773 億元的產值。

吳田玉指出，在 AI 新浪潮帶動下，公司今年規劃動工 6 座新廠、創下歷史新高，也透露今年原預計規劃 70 億美元的資本支出，現在看起來有上調空間，預計將在本季法說會進一步公布。

鴻海 3 月、首季營收創同期高 AI 機櫃續出貨續強 Q2 估雙增

鴻海 (2317-TW)5 日公告 3 月營收 8037 億元，月增 34.90%、年增 45.57%，第一季營收 2.13 兆元，季減 18.18%、年增 29.68%，雙創歷年同期最高。

展望第二季，鴻海表示，雖然屬資通訊 (ICT) 產業傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，但 AI 機櫃仍將保持成長趨勢，以目前能見度來看，預估營運將呈現季增、年增的表現。

〈智慧顯示展〉群創洪進揚：「能漲的都漲了」先進封裝產能滿載 今年訂單沒問題

面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚周三 (8 日) 表示，近期原物料缺貨漲價，「產品能漲價的都漲了」，加上透過成本優化，第一季及上半年毛利率可以期待；先進封裝目前產能滿載，今年訂單都沒問題，下半年將透過去瓶頸化提升產能。

〈智慧顯示展〉友達彭双浪：中東戰事一天三變 景氣沒年初預期樂觀但也不悲觀

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪周三 (8 日) 表示，中東戰事一天三變，很難用常理判斷，今年景氣可能不像年初預期樂觀，但也不會悲觀，戰爭不會是長期影響，接下來則要關注能源價格何時能回到正常水準。

台達電 3 月營收 597.8 億元創歷史新高 Q1 創單季次高

台達電 (2308-TW) 周四 (9 日) 公告 3 月營收 597.8 億元，創歷史單月新高，月增 19.8%、年增 37.6%；第一季營收 1593.52 億元，創同期新高、單季次高，季減 1.4%、年增 34%。

〈台塑四寶業績〉台塑、南亞看好 Q2 景氣優前季 台塑化則擔憂將面臨極大挑戰

台塑 (1301-TW) 四寶周五 (10 日) 公布 3 月營收及自結首季財報，受惠美伊戰事推升 3 月原油及中下游塑化原料價格上揚，四寶第 1 季全數獲利，合計四公司稅後純益為 448.94 億元、年增超過 10 倍。

辜仲諒砸百億元買進台泥 40 萬張 每股均價 25.03 元累計持股逾 5%

台泥 (1101-TW) 周三 (8 日) 公告，收到股東辜仲諒之個人持股變動申報，辜仲諒自 2025 年 12 月 29 日起至 2026 年 3 月 31 日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共 40.61 萬張，持股比例達 5.26%。

力積電談與美光合作三大效益 將切入 AI 記憶體供應鏈