晶技史上最強首季營收出爐 單季達33.39億元年增5.46%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 17:39

晶技 (3042-TW) 最新營收資訊出爐，2026 年第一季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，爲史上最強的第一季營收，第二季還有產品價格上揚的挹注，今 (7) 日晶技成交量放大爲 3613 張，上漲 2.2 元或 2.4%，外資今天大力買超晶技達 2085 張。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

全球頻率元件龍頭廠晶技公布 3 月營收爲 11.08 億元，月增 9.28%，年增 2.66%，2026 年首季營收達 33.39 億元，還較上一季成長 0.44%，年增 5.46%；爲晶技史上最強的第一季營收。晶技 1-2 月自結稅前盈餘 3.57 億元，年增 3.6%，每股稅前盈餘 1.08 元。

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同時，在國際貴金屬價格、原油價格的上漲走勢之下，頻率元件業者也承受成本走高的壓力，晶技並且已對客戶端發出產品調漲通知，將自 4 月 1 日起元件價格調漲 5-10%。

晶技對客戶端發出的調價通知及說明指出，由於國際環境變動導致原物料價格大幅波動，尤其貴金屬漲幅顯著，自 2025 年初至今平均漲幅已超過 60%。本公司除持續推動成本優化、費用管理、提升效率外，也盡力自行吸收基座、封蓋、靶材及銀膠等相關貴金屬 (金、銀、鎢) 物料的成本上漲。然而，面對持續攀升的壓力，現已超出公司可承擔範圍。

同時，基於整體經營考量，經審慎評估後，晶技將自新訂單起對產品價格進行適度調整; 依據不同產品項目調漲幅度約為 5-10%。

晶技主管指出，公司的確提出依產品口種類的分別幅度不同的調漲，最主要仍取決於市場的供需，晶技產品上一回的調高價格爲疫情期間的需求走高時期。目對調價正積極與客戶協商。