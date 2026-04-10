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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至2.58元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.32元上修至2.58元，其中最高估值6.15元，最低估值0.42元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.15(6.15)6.77.2
最低值0.42(0.42)1.021.83
平均值2.86(2.73)3.624.27
中位數2.58(2.32)3.563.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值121.76億128.32億134.24億
最低值103.67億108.95億112.68億
平均值116.55億120.80億126.42億
中位數117.48億120.75億127.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.5817.343.704.64-11.70
營業收入117.78億157.94億125.48億121.42億111.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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