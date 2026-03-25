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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.65元，其中最高估值7.75元，最低估值-0.78元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.75(7.75)7.17
最低值-0.78(-0.78)1.021.83
平均值1.83(1.76)3.144.17
中位數1.65(1.58)2.883.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值121.11億126.28億132.15億
最低值104.70億107.41億112.52億
平均值114.96億119.17億125.00億
中位數115.96億120.10億125.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.5817.343.704.64-11.70
營業收入117.78億157.94億125.48億121.42億111.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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