鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至2.16元，預估目標價為119.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.01元上修至2.16元，其中最高估值6.15元，最低估值0.42元，預估目標價為119.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.15(6.15)
|6.7
|7.2
|最低值
|0.42(0.22)
|1.02
|1.83
|平均值
|2.61(2.45)
|3.36
|4.2
|中位數
|2.16(2.01)
|3.43
|3.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.76億
|128.32億
|134.24億
|最低值
|104.70億
|107.41億
|112.52億
|平均值
|116.47億
|120.52億
|126.40億
|中位數
|117.48億
|120.75億
|127.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|-11.70
|營業收入
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
|111.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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