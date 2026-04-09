鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-09 11:58

台泥 (1101-TW) 董事會通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發預算案，預計投入 268 億元，將興建三棟頂級企業總部大樓，本案已送請台北市政府都市設計委員會審議，工程預計耗時 5 年，規劃於 2031 年完工。

台泥說明，該基地過去為長期供應台北都市建設基礎材料的預拌廠，如今啟動資產活化計畫，將其轉型為台北市綠色新地標，命名為「Tower Urban Oasis」（TUO，城市綠洲），預計可創造顯著的開發價值與區域經濟效益。

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依照台泥規劃，「Tower Urban Oasis」將打造世界級的永續綠色、健康全智慧以及近零碳建築標竿；「Tower Urban Oasis」由三棟頂級企業總部大樓組成，其中一棟為台泥自用，另外兩棟預計出租或出售。

台泥指出，公司三大發展主軸為低碳建材、資源循環與綠色能源，未來「Tower Urban Oasis」將成為這些願景的實體載體，此開發案也象徵台泥從傳統水泥供應商，轉型為「永續文明的開創者」。

在技術規格上，「Tower Urban Oasis」從內到外大量使用台泥研發之超高性能混凝土（UHPC），並將導入台泥研發之低碳建材；結構安全方面，規劃取得國家級「耐震建築標章」，並導入先進之「隔震建築系統」。

為因應淨零排放趨勢，「Tower Urban Oasis」太陽能光電設置量達法規要求之 16 倍、充電樁設置量為法規 5 倍，並同步規劃大規模儲能設備，並透過綠色植被屏障效應降低空調能耗，打造智慧化、零碳化的現代城市建築。

此外，台泥「Tower Urban Oasis」鎖定國際 LEED（綠建築）與 WELL（健康建築）白金級標章，以及台灣 EEWH（綠建築）與智慧建築雙鑽石級認證，代表建築在減碳與智慧管理均對標國際最高等級，也直接強化了資產的保值力。