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鉅亨速報

營收速報 - 洋基工程(6691)3月營收28.08億元年增率高達112.73％

鉅亨網新聞中心

洋基工程(6691-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣28.08億元，年增率112.73%，月增率55.81%。

今年1-3月累計營收為69.77億元，累計年增率76.8%。

最新價為630元，近5日股價上漲6.95%，相關其他電子上漲7.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+366 張
  • 外資買賣超：+190 張
  • 投信買賣超：+119 張
  • 自營商買賣超：+57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 28.08億 113% 56%
26/2 18.02億 37% -24%
26/1 23.67億 80% -24%
25/12 31.12億 68% 67%
25/11 18.64億 -7% -7%
25/10 19.99億 44% -7%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收洋基工程

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