營收速報 - 洋基工程(6691)3月營收28.08億元年增率高達112.73％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為69.77億元，累計年增率76.8%。
最新價為630元，近5日股價上漲6.95%，相關其他電子上漲7.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+366 張
- 外資買賣超：+190 張
- 投信買賣超：+119 張
- 自營商買賣超：+57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|28.08億
|113%
|56%
|26/2
|18.02億
|37%
|-24%
|26/1
|23.67億
|80%
|-24%
|25/12
|31.12億
|68%
|67%
|25/11
|18.64億
|-7%
|-7%
|25/10
|19.99億
|44%
|-7%
洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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