營收速報 - 德晉(3466)3月營收4,606萬元年增率高達711.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為5,192萬元，累計年增率391.35%。
最新價為33.95元，近5日股價上漲2.36%，相關通信網路類指數上漲15.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+258 張
- 外資買賣超：+258 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4,606萬
|711%
|1384%
|26/2
|310萬
|141%
|13%
|26/1
|275萬
|-24%
|-8%
|25/12
|299萬
|-94%
|28%
|25/11
|234萬
|-78%
|-36%
|25/10
|363萬
|157%
|-63%
德晉(3466-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星電視接收系統外銷音響之製造加工及買賣。一般進出口貿易。代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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