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鉅亨速報

營收速報 - 德晉(3466)3月營收4,606萬元年增率高達711.25％

鉅亨網新聞中心

德晉(3466-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4,606萬元，年增率711.25%，月增率1383.99%。

今年1-3月累計營收為5,192萬元，累計年增率391.35%。

最新價為33.95元，近5日股價上漲2.36%，相關通信網路類指數上漲15.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+258 張
  • 外資買賣超：+258 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4,606萬 711% 1384%
26/2 310萬 141% 13%
26/1 275萬 -24% -8%
25/12 299萬 -94% 28%
25/11 234萬 -78% -36%
25/10 363萬 157% -63%

德晉(3466-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星電視接收系統外銷音響之製造加工及買賣。一般進出口貿易。代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收德晉

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