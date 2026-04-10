營收速報 - 京晨科(6419)3月營收1.20億元年增率高達174.21％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為2.53億元，累計年增率56.77%。
最新價為100.5元，近5日股價上漲6.8%，相關光電類指數上漲3.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+42 張
- 外資買賣超：+33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.20億
|174%
|59%
|26/2
|7,598萬
|38%
|33%
|26/1
|5,707萬
|-9%
|6%
|25/12
|5,392萬
|-24%
|2%
|25/11
|5,297萬
|-28%
|32%
|25/10
|4,009萬
|-37%
|30%
京晨科(6419-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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