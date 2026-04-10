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鉅亨速報

營收速報 - 京晨科(6419)3月營收1.20億元年增率高達174.21％

鉅亨網新聞中心

京晨科(6419-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.20億元，年增率174.21%，月增率58.52%。

今年1-3月累計營收為2.53億元，累計年增率56.77%。

最新價為100.5元，近5日股價上漲6.8%，相關光電類指數上漲3.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+42 張
  • 外資買賣超：+33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.20億 174% 59%
26/2 7,598萬 38% 33%
26/1 5,707萬 -9% 6%
25/12 5,392萬 -24% 2%
25/11 5,297萬 -28% 32%
25/10 4,009萬 -37% 30%

京晨科(6419-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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