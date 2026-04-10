營收速報 - 王道銀行(2897)3月營收9.66億元年增率高達38.23％
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今年1-3月累計營收為31.70億元，累計年增率34.85%。
最新價為10.15元，近5日股價上漲1%，相關金融保險上漲1.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6256 張
- 外資買賣超：+6302 張
- 投信買賣超：+115 張
- 自營商買賣超：-161 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|9.66億
|38%
|19%
|26/2
|8.15億
|7%
|-41%
|26/1
|13.90億
|56%
|93%
|25/12
|7.21億
|6%
|-18%
|25/11
|8.75億
|40%
|24%
|25/10
|7.07億
|5%
|4%
王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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