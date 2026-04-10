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鉅亨速報

營收速報 - 王道銀行(2897)3月營收9.66億元年增率高達38.23％

鉅亨網新聞中心

王道銀行(2897-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9.66億元，年增率38.23%，月增率18.54%。

今年1-3月累計營收為31.70億元，累計年增率34.85%。

最新價為10.15元，近5日股價上漲1%，相關金融保險上漲1.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6256 張
  • 外資買賣超：+6302 張
  • 投信買賣超：+115 張
  • 自營商買賣超：-161 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 9.66億 38% 19%
26/2 8.15億 7% -41%
26/1 13.90億 56% 93%
25/12 7.21億 6% -18%
25/11 8.75億 40% 24%
25/10 7.07億 5% 4%

王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收王道銀行

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