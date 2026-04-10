營收速報 - 博士旺(3555)3月營收1.03億元年增率高達4720.84％
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今年1-3月累計營收為2.73億元，累計年增率4201.68%。
最新價為195元，近5日股價上漲18.33%，相關半導體類指數上漲9.71%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-533 張
- 外資買賣超：-496 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.03億
|4721%
|3%
|26/2
|1.00億
|4102%
|42%
|26/1
|7,035萬
|3727%
|55%
|25/12
|4,549萬
|250%
|33%
|25/11
|3,415萬
|594%
|32%
|25/10
|2,593萬
|541%
|-46%
博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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