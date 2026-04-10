search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 博士旺(3555)3月營收1.03億元年增率高達4720.84％

鉅亨網新聞中心

博士旺(3555-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.03億元，年增率4720.84%，月增率2.91%。

今年1-3月累計營收為2.73億元，累計年增率4201.68%。

最新價為195元，近5日股價上漲18.33%，相關半導體類指數上漲9.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-533 張
  • 外資買賣超：-496 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.03億 4721% 3%
26/2 1.00億 4102% 42%
26/1 7,035萬 3727% 55%
25/12 4,549萬 250% 33%
25/11 3,415萬 594% 32%
25/10 2,593萬 541% -46%

博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收博士旺

相關行情

台股首頁我要存股
博士旺195+9.86%
美元/台幣31.752+0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
博士旺

57.14%

勝率

#營收獲利增加

偏強
博士旺

57.14%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
博士旺

57.14%

勝率

#穩定獲利股

偏強
博士旺

57.14%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
博士旺

57.14%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty