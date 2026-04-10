營收速報 - 力麗(1444)3月營收9.50億元年增率高達32.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為21.43億元，累計年增率10.89%。
最新價為6.25元，近5日股價下跌-0.48%，相關紡織纖維上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+409 張
- 外資買賣超：+329 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+80 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|9.50億
|33%
|43%
|26/2
|6.65億
|14%
|26%
|26/1
|5.27億
|-17%
|-3%
|25/12
|5.45億
|-25%
|-4%
|25/11
|5.67億
|-15%
|-15%
|25/10
|6.65億
|-13%
|5%
力麗(1444-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。聚酯原絲+粒。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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