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鉅亨速報

營收速報 - 力麗(1444)3月營收9.50億元年增率高達32.52％

鉅亨網新聞中心

力麗(1444-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9.50億元，年增率32.52%，月增率42.83%。

今年1-3月累計營收為21.43億元，累計年增率10.89%。

最新價為6.25元，近5日股價下跌-0.48%，相關紡織纖維上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+409 張
  • 外資買賣超：+329 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+80 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 9.50億 33% 43%
26/2 6.65億 14% 26%
26/1 5.27億 -17% -3%
25/12 5.45億 -25% -4%
25/11 5.67億 -15% -15%
25/10 6.65億 -13% 5%

力麗(1444-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。聚酯原絲+粒。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收力麗

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