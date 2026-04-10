營收速報 - 新興(2605)3月營收5.30億元年增率高達34.71％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為13.67億元，累計年增率44.44%。
最新價為39.6元，近5日股價下跌-5.57%，相關航 運 業上漲0.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-408 張
- 外資買賣超：+750 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-1159 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|5.30億
|35%
|21%
|26/2
|4.37億
|87%
|10%
|26/1
|3.98億
|24%
|-19%
|25/12
|4.92億
|29%
|2%
|25/11
|4.82億
|49%
|17%
|25/10
|4.11億
|34%
|11%
新興(2605-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。拖船駁船業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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