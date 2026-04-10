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鉅亨速報

營收速報 - 新興(2605)3月營收5.30億元年增率高達34.71％

鉅亨網新聞中心

新興(2605-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.30億元，年增率34.71%，月增率21.36%。

今年1-3月累計營收為13.67億元，累計年增率44.44%。

最新價為39.6元，近5日股價下跌-5.57%，相關航 運 業上漲0.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-408 張
  • 外資買賣超：+750 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-1159 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5.30億 35% 21%
26/2 4.37億 87% 10%
26/1 3.98億 24% -19%
25/12 4.92億 29% 2%
25/11 4.82億 49% 17%
25/10 4.11億 34% 11%

新興(2605-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。拖船駁船業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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