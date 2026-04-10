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鉅亨速報

營收速報 - 新紡(1419)3月營收5.63億元年增率高達42.26％

鉅亨網新聞中心

新紡(1419-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.63億元，年增率42.26%，月增率48.35%。

今年1-3月累計營收為14.53億元，累計年增率36.6%。

最新價為62.6元，近5日股價上漲3.64%，相關紡織纖維上漲1.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+117 張
  • 外資買賣超：+76 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5.63億 42% 48%
26/2 3.80億 15% -26%
26/1 5.10億 51% -13%
25/12 5.86億 3% 25%
25/11 4.68億 21% 10%
25/10 4.26億 14% -4%

新紡(1419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收新紡

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