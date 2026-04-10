營收速報 - 新紡(1419)3月營收5.63億元年增率高達42.26％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為14.53億元，累計年增率36.6%。
最新價為62.6元，近5日股價上漲3.64%，相關紡織纖維上漲1.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+117 張
- 外資買賣超：+76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|5.63億
|42%
|48%
|26/2
|3.80億
|15%
|-26%
|26/1
|5.10億
|51%
|-13%
|25/12
|5.86億
|3%
|25%
|25/11
|4.68億
|21%
|10%
|25/10
|4.26億
|14%
|-4%
新紡(1419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織品之製造、加工買賣業務。紡織品成衣加工、製造、買賣及門市零售業務。委託營造廠興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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