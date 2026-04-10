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鉅亨速報

營收速報 - 斐成(3313)3月營收25萬元年增率高達37.16％

鉅亨網新聞中心

斐成(3313-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣25萬元，年增率37.16%，月增率118.26%。

今年1-3月累計營收為496萬元，累計年增率823.09%。

最新價為12.6元，近5日股價下跌-0.79%，相關其他類指數上漲1.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-33 張
  • 外資買賣超：-33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 25萬 37% 118%
26/2 12萬 -35% -98%
26/1 459萬 2494% 66%
25/12 277萬 1662% 134%
25/11 118萬 -66% 63%
25/10 72萬 -71% -5%

斐成(3313-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。建材批發。綜合營造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收斐成

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