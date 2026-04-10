營收速報 - 斐成(3313)3月營收25萬元年增率高達37.16％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為496萬元，累計年增率823.09%。
最新價為12.6元，近5日股價下跌-0.79%，相關其他類指數上漲1.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33 張
- 外資買賣超：-33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|25萬
|37%
|118%
|26/2
|12萬
|-35%
|-98%
|26/1
|459萬
|2494%
|66%
|25/12
|277萬
|1662%
|134%
|25/11
|118萬
|-66%
|63%
|25/10
|72萬
|-71%
|-5%
斐成(3313-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。建材批發。綜合營造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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