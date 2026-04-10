營收速報 - 星宇航空(2646)3月營收47.27億元年增率高達33.09％
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今年1-3月累計營收為137.60億元，累計年增率22.91%。
最新價為21元，近5日股價上漲0.48%，相關航 運 業上漲0.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1806 張
- 外資買賣超：+1479 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+326 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|47.27億
|33%
|-2%
|26/2
|48.18億
|42%
|14%
|26/1
|42.15億
|-1%
|2%
|25/12
|41.34億
|17%
|17%
|25/11
|35.25億
|18%
|-5%
|25/10
|36.97億
|19%
|26%
星宇航空(2646-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空人員訓練業、酒類輸入業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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