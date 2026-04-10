search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 星宇航空(2646)3月營收47.27億元年增率高達33.09％

鉅亨網新聞中心

星宇航空(2646-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣47.27億元，年增率33.09%，月增率-1.88%。

今年1-3月累計營收為137.60億元，累計年增率22.91%。

最新價為21元，近5日股價上漲0.48%，相關航 運 業上漲0.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1806 張
  • 外資買賣超：+1479 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+326 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 47.27億 33% -2%
26/2 48.18億 42% 14%
26/1 42.15億 -1% 2%
25/12 41.34億 17% 17%
25/11 35.25億 18% -5%
25/10 36.97億 19% 26%

星宇航空(2646-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空人員訓練業、酒類輸入業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收星宇航空

相關行情

台股首頁我要存股
星宇航空21-0.47%
美元/台幣31.730-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

中弱短強
星宇航

56%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty