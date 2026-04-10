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鉅亨速報

營收速報 - 榮星(1617)3月營收4.03億元年增率高達45.47％

鉅亨網新聞中心

榮星(1617-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.03億元，年增率45.47%，月增率115.18%。

今年1-3月累計營收為9.11億元，累計年增率18.4%。

最新價為14.7元，近5日股價上漲0.68%，相關電器電纜上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.03億 45% 115%
26/2 1.87億 -30% -42%
26/1 3.21億 42% -2%
25/12 3.29億 20% 9%
25/11 3.03億 -3% 9%
25/10 2.78億 -5% -6%

榮星(1617-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收榮星

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