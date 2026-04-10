營收速報 - 榮星(1617)3月營收4.03億元年增率高達45.47％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為9.11億元，累計年增率18.4%。
最新價為14.7元，近5日股價上漲0.68%，相關電器電纜上漲2.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.03億
|45%
|115%
|26/2
|1.87億
|-30%
|-42%
|26/1
|3.21億
|42%
|-2%
|25/12
|3.29億
|20%
|9%
|25/11
|3.03億
|-3%
|9%
|25/10
|2.78億
|-5%
|-6%
榮星(1617-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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