〈焦點股〉達邁跨向半導體材料 股價長紅攻漲停突破平台整理

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 10:51

達邁 (3645-TW) 因應市場強力需求，大步跨向半導體材料生產都有佳音，今 (10) 日達邁股價早盤放量 1.3 萬張攻上漲停 82.2 元，成交量已超越昨日全日成交量，且股價長紅也突破平台整理區。

達邁董事長吳聲昌。(鉅亨網記者張欽發攝)

達邁在高毛利半導體材料啟動出貨挹注之下，推動 2025 年第四季的毛利率大幅提升到 31.33%，同時，非軟板 PI 材料營收占比已提升到 56% ，加上擴產產能將開出的規模經濟挹注，預估毛利率在 2026 年將明顯提升。

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在達邁發展半導體應用產品，以 PI 可應用於封裝膠帶、解黏／減黏膠帶以及防焊乾膜等材料，逐步切入先進封裝領域。隨著晶片尺寸持續放大、線路日益精細，且封裝架構走向堆疊設計，對材料的尺寸穩定性與可靠度要求提高，達邁所開發的半導體 PI 材料，可應用與載板間的關鍵材料層應用。

達邁開發的 PI 材料，在相關製程中提供更好的尺寸穩定性與加工性，目前相關半導體材料已開始小量出貨，後續仍有新專案持續推進。同時，在折疊手機及智慧眼鏡的需求增加同時，也對達營運有明顯挹注的效果。