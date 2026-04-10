〈智慧顯示展〉凌巨聚焦膽固醇液晶和電子紙 多方技術開發應用
鉅亨網記者彭昱文 台北
中小型面板廠凌巨 (8105-TW) 於「2026Touch Taiwan 系列展」展出與汯溢光學合作的 QLED 技術，目前實際可運用在汽車 B 柱、汽車裝飾燈、戶外顯示等，未來將可拓產至智慧零售、智能家電、車載車燈等應用。
凌巨與汯溢光學合作的 QLED 技術，以「面光源」而非「點光源」作為切入點，產品常溫發光及具薄型化的產品特性，使 QLED 發光模組較 LED 模組輕薄、節能、產生較低熱能，並具成本競爭性。
此外，凌巨也展出 OTFT 的相關產品，使用 Organic TFT 材料，與合作夥伴共同開發專利低溫工藝技術的量產製程, 並利用此技術搭載元太 (8069-TW) E-Ink film 實現螢幕可彎曲達 180 度的柔性 OTFT 背板。
凌巨表示，OTFT 產品主要出貨給美國客戶，除了冷錢包應用之外，也持續開發新應用，像是在醫療的病患識別，或運動場域的穿搭佩戴，目前已有球鞋和服飾廠商開始使用相關產品。
凌巨也朝膽固醇液晶技術的方向發展，除了反射式膽固醇液晶面板技術開發，可應用於電子書與電子標籤等低耗電產品，以及 Flexible 反射式膽固醇液晶面板技術開發，可使用於身分識別證等需具備輕薄安全及低耗電產品。
凌巨也積極推進低功耗、反射式及半穿透反射等技術，並規劃擴大應用範圍，醫療面板產品則採用 In-CellTouch 及高規格貼合製程，亦提供異形切割 / 鑽孔、3D 曲面、in-cell 與懸浮觸控、Flexible OTFT 技術、Switchable 防窺技術、窄邊框與廣視角等多項面板技術。
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