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盤中速報 - 深證成指下跌-311.75點至15258.231點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日02:50，深證成指下跌311.75點（或2%），暫報15258.23點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.23%
  • 近 1 月：+4.03%
  • 近 3 月：+10.42%
  • 近 6 月：+19.95%
  • 今年以來：+15.12%

焦點個股


環氧丙烷概念領跌-3.63%。其中 紅寶麗(002165-CN) 下跌 7.9% ; 紅牆股份(002809-CN) 下跌 6.26% ; 航錦科技(000818-CN) 下跌 3.57% 。

可燃冰概念領跌-3.44%。其中 中集集團(000039-CN) 下跌 8.57% ; 新錦動力(300157-CN) 下跌 4.28% ; 潛能恆信(300191-CN) 下跌 4.18% 。


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紅寶麗8.03-8.02%
紅牆股份9.68-6.74%
航錦科技15.12-3.57%
中集集團10.35-8.57%
新錦動力5.14-4.28%
潛能恆信37.89-3.98%

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