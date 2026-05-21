盤中速報 - 深證成指下跌-311.75點至15258.231點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日02:50，深證成指下跌311.75點（或2%），暫報15258.23點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.23%
- 近 1 月：+4.03%
- 近 3 月：+10.42%
- 近 6 月：+19.95%
- 今年以來：+15.12%
焦點個股
環氧丙烷概念領跌-3.63%。其中 紅寶麗(002165-CN) 下跌 7.9% ; 紅牆股份(002809-CN) 下跌 6.26% ; 航錦科技(000818-CN) 下跌 3.57% 。
可燃冰概念領跌-3.44%。其中 中集集團(000039-CN) 下跌 8.57% ; 新錦動力(300157-CN) 下跌 4.28% ; 潛能恆信(300191-CN) 下跌 4.18% 。
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