search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至36.21元，預估目標價為302.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由35.65元上修至36.21元，其中最高估值49.18元，最低估值24.07元，預估目標價為302.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值49.18(49.18)69.2845.91
最低值24.07(24.07)27.1729.44
平均值35.15(35.08)40.8538.33
中位數36.21(35.65)38.1839.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值277,208,790345,258,650291,229,000
最低值151,952,630195,875,000260,257,000
平均值211,931,690248,937,800270,714,810
中位數210,114,000236,282,000260,658,440

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,613,772-5,083,350-7,439,63414,619,031
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,586,52034,131,66729,892,30656,952,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科205-8.07%
美元/台幣31.748-0.12%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中弱短強
南亞科

61.29%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty